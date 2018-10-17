Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, на сегодняшний день Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной, входящей в «Большую семерку», где можно свободно покупать марихуану.

Теперь канадцы, которым исполнилось 18 лет (в некоторых провинциях возрастной предел ‒ 19 лет), могут приобретать в авторизованных магазинах грамм марихуаны по цене в примерно десять канадских долларов. В собственности каждого совершеннолетнего гражданина Канады может находиться до 30 граммов марихуаны.

Ранее, Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в стране.

В Грузии рассматривается вопрос производства в стране марихуаны на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.