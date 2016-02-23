В Канаде школьница ранила ножом шестерых учеников и двух преподавателей

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В городе Пикеринг (провинция Онтарио) школьница старших классов напала с ножом на своих одноклассников и преподавателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по уточненным данным, в результате нападения ранения получили 8 человек - 6 учеников и два преподавателя.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, но его жизнь вне опасности. Нападавшая арестована полицией. Личности детей и педагогов не раскрываются.

Мотивы нападения устанавливаются, полиция опрашивает свидетелей. Школа закрыта.