В Канаде разбился вертолет

Три человека погибли в результате падения вертолета в канадском арктическом регионе Нунавут.

Три человека погибли в результате падения вертолета в канадском арктическом регионе Нунавут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По его данным, инцидент произошел в районе острова Гриффин. Вертолет Aerospatial 350B-2 принадлежал авиакомпании из города Йеллоунайф (канадский регион Северо-Западные территории), связь с ним пропала в воскресенье. В понедельник спасательный самолет, вылетевший к месту последнего сеанса радиосвязи, обнаружил остатки пропавшего вертолета.

На его борту находились два члена экипажа и биолог, все они погибли. Личности погибших не раскрываются. Причины авиакатастрофы устанавливаются.