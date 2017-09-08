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    В Канаде потерпел крушение самолет, один человек погиб

    Причины катастрофы выясняются

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате падения небольшого самолета в канадской провинции Манитоба.

    Как передает Report, об этом сoобщил СBC.

    На борту разбившегося в 15 км к северу от Виннипега четырехместного самолета марки Beechcraft Musketeer находился только пилот.

    Отмечено, что катастрофа произошла почти сразу после его взлета из аэропорта небольшого городка Сент-Эндрюс. Самолет упал на проселочную дорогу, движение по которой закрыто в двух направлениях.

    Причины катастрофы, а также личность пилота выясняются.

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