В Канаде потерпел крушение самолет, один человек погиб

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате падения небольшого самолета в канадской провинции Манитоба.

Как передает Report, об этом сoобщил СBC.

На борту разбившегося в 15 км к северу от Виннипега четырехместного самолета марки Beechcraft Musketeer находился только пилот.

Отмечено, что катастрофа произошла почти сразу после его взлета из аэропорта небольшого городка Сент-Эндрюс. Самолет упал на проселочную дорогу, движение по которой закрыто в двух направлениях.

Причины катастрофы, а также личность пилота выясняются.