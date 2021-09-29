В Канаде новое правительство сформируют в октябре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сформирует новое правительство в октябре.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сформирует новое правительство в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам.

"Сегодня я говорил с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и подтвердил свое намерение сформировать правительство, - сказал он. - Оно примет присягу в октябре". По словам Трюдо, он уже может подтвердить, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.

20 сентября в Канаде проходили внеочередные парламентские выборы. Либеральной партии удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило Трюдо сохранить должность премьер-министра, которому предстоит теперь сформировать правительство меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.