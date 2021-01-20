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В Калифорнии нашли новый штамм коронавируса

В Калифорнии нашли новый штамм коронавируса Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате.
Другие страны
20 января 2021 г. 06:47
В Калифорнии нашли новый штамм коронавируса

Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Times.

Новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. После ноября новый штамм начал серьезно распространяться и, согласно новому исследованию, сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

"У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Он (штамм) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников", - приводит газета слова ученого из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что пока нет доказательств, что этот штамм более смертельно опасен, чем другие. Передается ли он быстрее, тоже еще предстоит выяснить.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada virusun naməlum mutasiyası aşkarlandı

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