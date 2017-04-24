В Каире суд приговорил к смертной казни 20 сторонников Мурси

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Уголовный суд в Каире приговорил к смертной казни 20 сторонников экс-президента страны Мухаммеда Мурси за убийство полицейских в 2013 году, сообщает Report cо ссылкой на новостной портал издания "Аль-Ахрам".

Постановление суда, как и все решения о смертной казни в Египте, было направлено на рассмотрение верховного муфтия страны.

Рассмотренное в суде дело относится к событиям августа 2013 года. Тогда после жесткого разгона в Каире силовиками протестных акций, участники которых требовали вернуть свергнутого президента Мухаммеда Мурси во власть, радикалы напали на полицейский участок в пригороде столицы Кердасе. В результате погибли 11 полицейских.