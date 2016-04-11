В Кабуле разорвались три ракеты

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три ракеты разорвались в афганской столице Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу телеканал TOLO News.

По предварительным данным, ракеты упали рядом с двумя отделениями полиции, сообщается в Twitter телеканала.

Ранее сообщалось, что в центральном районе Кабула, где расположены иностранные дипломатические представительства, прогремел взрыв. Вскоре СМИ сообщили, что в афганской столице прогремели сразу несколько взрывов.

Напомним, в столицу Афганистана в субботу с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Джон Керри.