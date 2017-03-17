В Йемене более 30 граждан Сомали погибли в результате обстрела судна с вертолета

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ У побережья Йемена в результате обстрела с вертолета неустановленной принадлежности судна с беженцами погиб по меньшей мере 31 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, информацию об этом подтвердили в ООН.

Сообщается, что среди погибших есть женщины и дети. Судно находилось у Баб-эль-Мандебского пролива, когда неизвестные на вертолете AH-64 "Апач" нанесли по нему авиаудар.

В международной организации уточнили, что пассажиры шедшего из Йемена в Судан судна имели при себе документы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов экипажа судна, около 80 мигрантов были спасены.

О том, кто стоит за атакой на судно и каковы были мотивы нападавших, не сообщается.