В Израиле заявили о вступлении на путь полной победы над ХАМАС

Израиль вступил на путь к абсолютной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Израиль вступил на путь к абсолютной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, которого процитировала газета The Times of Israel.

"Мы находимся на пути к полной победе. Мы доберемся до всех", - сказал глава правительства, имея в виду руководство ХАМАС.

Он добавил, что в ходе боевых действий в секторе Газа израильские войска ликвидировали четвертого по значимости человека в палестинском движении. При этом первый, второй и третий люди в ХАМАС "уже в пути", подчеркнул Нетаньяху.

7 марта премьер-министр Израиля рассказал, что власти страны планируют расширить зону боевых действий. Как он сказал, в скором времени военная операция еврейского государства в секторе Газа затронет и город Рафах.