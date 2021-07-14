В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов

Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов. Как передает Report, об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

"Сокращение времени карантина: выпускать из карантина после тестирования на седьмой день и получения отрицательного результата. В то же время будут усилены меры пресечения в отношении лиц, нарушающих карантин", - говорится в сообщении.

Так, решено усилить контроль за ношением масок и активнее информировать по вопросам вакцинации и соблюдения мер предосторожности на крупномасштабных мероприятиях.