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В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов
Другие страны
14 июля 2021 г. 09:52
В Израиле сократили срок карантина по коронавирусу

Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил сокращение времени карантина до семи дней при наличии отрицательных тестов. Как передает Report, об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

"Сокращение времени карантина: выпускать из карантина после тестирования на седьмой день и получения отрицательного результата. В то же время будут усилены меры пресечения в отношении лиц, нарушающих карантин", - говорится в сообщении.

Так, решено усилить контроль за ношением масок и активнее информировать по вопросам вакцинации и соблюдения мер предосторожности на крупномасштабных мероприятиях.

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