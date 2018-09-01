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    В Израиле приветствовали решение США прекратить помощь палестинским беженцам

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министр по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление министр опубликовал в субботу в Twitter.

    "Я приветствую решение президента США прекратить финансирование БАПОР - организации, увековечившей проблему палестинских беженцев", - написал Кац. Он назвал этот шаг администрации США "трезвым взглядом на создавшуюся ситуацию и выражением поддержки позиции Израиля, категорически отрицающего право на возвращение палестинцев".

    В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе "прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров".

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