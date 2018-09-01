В Израиле приветствовали решение США прекратить помощь палестинским беженцам

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министр по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление министр опубликовал в субботу в Twitter.

"Я приветствую решение президента США прекратить финансирование БАПОР - организации, увековечившей проблему палестинских беженцев", - написал Кац. Он назвал этот шаг администрации США "трезвым взглядом на создавшуюся ситуацию и выражением поддержки позиции Израиля, категорически отрицающего право на возвращение палестинцев".

В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе "прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров".