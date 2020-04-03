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В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

​В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

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Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле превысило 7 тысяч, скончались 36 человек.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным израильского министерства на 10.00 пятницы, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 7 030, 36 человек умерли, 357 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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