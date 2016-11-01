В Италии скончалась первая в истории страны женщина-министр

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Первая женщина-министр Итальянской республики, участница Движения Сопротивления Тина Ансельми скончалась в ночь на вторник в своем родном городе Кастельфранко Венето не севере Италии на 90-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В возрасте 17 лет, будучи гимназисткой, Т.Ансельми стала свидетельницей массовой казни заключенных, организованной в сентябре 1944 года нацистскими преступниками, и приняла решение присоединиться к Движению Сопротивления. Она воевала в одном из партизанских отрядов, действовавших в северо-итальянской области Венето и тогда же вступила в ряды Христианско-демократической партии (ХДП).

В послевоенное время Ансельми активно участвовала в профсоюзном и женском движении, входила в руководящие органы правящей ХДП.

29 июля 1976 года Ансельми стала первой женщиной, которая заняла министерский пост в правительстве Италии, возглавив министерство труда и социального обеспечения. Затем она занимала пост главы минздрава и стала одним из создателей ныне действующей Национальной службы здравоохранения Италии.