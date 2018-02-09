В Италии пять человек пострадали в результате уличной стрельбы

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, стрелявший передвигался на мотоцикле. Причиной инцидента на окраине города стала ссора между прохожими и мотоциклистом, совершавшим опасные маневры. Мужчина достал пистолет после того, как получил порцию оскорблений в свой адрес.

Пострадавшие госпитализированы, серьезных ранений никто из них не получил. Стрелявший скрылся. Полиция и карабинеры ведут его поиски.