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В Италии предлагают 28 тыс. евро за переезд в деревни

В Италии предлагают 28 тыс. евро за переезд в деревни Власти итальянского региона Калабрия готовы предложить до 28 000 евро (33 000), желающим переехать в деревни, которые в ближайшем будущем могут превратиться в "места-призраки".
Другие страны
10 июля 2021 г. 14:41
В Италии предлагают 28 тыс. евро за переезд в деревни

Власти итальянского региона Калабрия готовы предложить до 28 000 евро (33 000), желающим переехать в деревни, которые в ближайшем будущем могут превратиться в "места-призраки".

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах рядом с горами и морем или с тем и другим. Переезжающие за представленное вознаграждение обязаны начать в регионе малый бизнес, эти лица должны быть резидентами, которым не менее 40 лет. Они должны переехать в Калабрию в в течение 90 дней с момента одобрения их заявки.

Местные власти надеются, что эта мера привлечет в регион молодых людей и предпринимателей, желающих там работать.

Ожидается, что проект и процесс подачи заявок будут запущены онлайн в ближайшие несколько недель. Власти уже выделили более 700 000 евро на проект.

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Версия на английском языке Italy eyes offering 28,000 euros for people willing to relocate to villages
Версия на азербайджанском языке İtaliyada kəndə köçənlərə pul təklif olunur

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