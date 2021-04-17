В Италии ослабление карантинных мер начнется с 26 апреля

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что карантинные меры, которые были введены итальянским правительством в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля.

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что карантинные меры, которые были введены итальянским правительством в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Repubblica.

«Правительство решило начать постепенное послабление отграничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются», — подчеркнул Драги.

Кроме того, он отметил, что вскоре работу смогут возобновить рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а также все школьники вернутся на очное обучение.

По словам министра, будет разрешено передвигаться между регионами, однако сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.