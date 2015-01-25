​В Испании задержаны четыре человека по подозрению в терроризме

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В испанской Сеуте задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Подозреваемые являются гражданами Испании марокканского происхождения.

"Они планировали совершить нападение. И, по данным полиции, они собирались взорвать себя", — заявил министр внутренних дел.

17 января в Греции по подозрению в причастности к террористической деятельности были арестованы четыре человека.