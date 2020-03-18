В Испании за сутки COVID-2019 заразились 2,5 тыс. человек

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Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Испании возросло до 14 тысяч, за день вирус подхватили еще 2,5 тысячи человек.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодняшний день в Испании всего 13 716 случаев заражения коронавирусом, 2 538 новых по сравнению со вчерашним днем. Умерли 558 человек, 774 человек в тяжелом состоянии", – сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

В настоящее время Испания занимает второе место в Европе по количеству зараженных и четвертое в мире. Более пяти тысяч заболевших, 42% от общего числа, находятся в больницах, 8% выздоровели. С 14 марта в Испании введен режим повышенной готовности, передвижение людей ограничено на 15 дней, компании перевели сотрудников на режим удаленной работы.