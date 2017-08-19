В Испании сохранили четвертый уровень террористической угрозы из пяти

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Руководство правоохранительных органов Испании приняло решение не повышать уровень террористической угрозы до максимального пятого.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо по итогам заседания по оценке уровня террористической угрозы.

"Приняли решение не повышать уровень угрозы до максимального пятого, поскольку в результате проведенного анализа пришли к выводу, что нет неизбежной угрозы", - заявил министр.

В совещании под председательством главы МВД принимали участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.

С 26 июня 2015 года, когда в один день произошли теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, в Испании действует четвертый уровень угрозы. Четвертый уровень означает "высокий уровень" и предполагает усиленную готовность сотрудников правоохранительных органов, повышенные меры на наиболее уязвимых объектах, таких как вокзалы, аэропорты и стратегические предприятия. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.