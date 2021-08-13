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В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками

В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению диких американских норок в Испании.
Другие страны
13 августа 2021 г. 20:56
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками

Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению диких американских норок в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это уже одиннадцатый очаг только в автономном сообществе Галисия с начала эпидемии.

Новый очаг был обнаружен на ферме, расположенной в муниципалитете Абегондо (Ла Корунья), где обитают 8,7 тыс. животных. Заболевание выявлено у трех животных в рамках специальной программы министерства сельского хозяйства по контролю за распространением COVID-19 на фермах норок.

Ферма была закрыта, теперь за состоянием животных будут вести усиленный контроль ветеринары.

Всего в Галисии работают 25 ферм по разведению норок, где зарегистрированы 71,5 тысячи животных.

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