В Испании и Австрии оценили уровень террористической угрозы

В Испании и Австрии оценивают уровень террористической угрозы как высокий. Однако Вена и Мадрид не стали повышать уровень опасности до максимального после теракта в "Крокус Сити Холле".

В Испании и Австрии оценивают уровень террористической угрозы как высокий. Однако Вена и Мадрид не стали повышать уровень опасности до максимального после теракта в "Крокус Сити Холле".

Как передает Report, об этом заявили РБК в МВД этих стран.

В МВД Австрии отметили, что учитывают события в мире при оценке внутренней ситуации с безопасностью. С октября 2023 года по сегодняшний день уровень террористической угрозы в стране определен как высокий.

"Международные события и происшествия, безусловно, учитываются Управлением государственной безопасности и разведки (DSN) при постоянной оценке рисков. Эта оценка иногда становится основанием для принятия дальнейших мер, таких как усиленный режим работы полиции и патрулирование важных мест и собраний. В предстоящий период это в основном коснется различных пасхальных мероприятий", - отметили в ведомстве.

В МВД Испании сообщили о том, что в стране установлен высокий уровень террористической угрозы.

"В Испании установлен четвертый уровень террористической угрозы при максимальном пятом, введены усиленные меры безопасности на время Страстной недели (Semana Santa) (24-31 марта - ред.)", - заявил представитель пресс-службы ведомства.

Ранее власти Франции приняли решение повысить уровень террористической опасности до самого высокого. После теракта в "Крокус Сити Холле" президент республики Эмманюэль Макрон собрал в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности.