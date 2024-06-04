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Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали свыше 1,5 тыс. человек

Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали свыше 1,5 тыс. человек Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в связи с извержением вулкана Канлаон, расположенного на острове Негрос.
Другие страны
4 июня 2024 г. 17:01
Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуировали свыше 1,5 тыс. человек

Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в связи с извержением вулкана Канлаон, расположенного на острове Негрос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

В провинциальном совете по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что все покинувшие свои дома люди в провинции Западный Негрос были размещены в эвакуационных центрах.

"Самолеты находятся в режиме ожидания для более быстрого реагирования. Уверяю вас, наше правительство готово и будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока все люди благополучно не вернутся в свои дома", - приводит Филиппинское информационное агентство слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего, который призвал местных жителей сохранять бдительность и воздержаться от пребывания в опасной зоне радиусом 4 км от вулкана.

Канлаон выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км. По его данным, "взрывное вулканическое извержение" продолжалось шесть минут и "ему предшествовало относительно сильное вулкано-тектоническое землетрясение".

Активный вулкан Канлаон находится на территории национального парка и является туристической достопримечательностью острова Негрос. Высота вулкана составляет более 2,4 тыс. м. В последний раз он извергался в 2017 году.

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