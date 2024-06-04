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Нидерланды заключили с Палестиной соглашение в сфере безопасности

Нидерланды заключили с Палестиной соглашение в сфере безопасности Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве с Палестиной для укрепления палестинского сектора безопасности.
Другие страны
4 июня 2024 г. 15:05
Нидерланды заключили с Палестиной соглашение в сфере безопасности

Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве с Палестиной для укрепления палестинского сектора безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

По его данным, в рамках этой инициативы страны будут осуществлять обмен информацией в борьбе с терроризмом, с подделкой документов и удостоверений личности, а также в поисково-спасательных операциях. Нидерланды также хотят подготовить группу женщин из палестинского сектора безопасности, чтобы они вошли в состав служб оперативного реагирования.

Подписи под документом поставили и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внутренних дел Палестины Зияд Хабб ар-Рих.

"Мы изучаем различные инициативы, - отметила Оллонгрен. - Потому что сильный сектор безопасности Палестины вносит вклад в стабильность, безопасность и прочный мир".

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