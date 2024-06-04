В Мексике убили получавшую угрозы от наркокартеля главу муниципалитета

Глава муниципалитета Котиха штата Мичоакан в центральной части Мексики Йоланда Санчес Фигероа была убита спустя день после президентских выборов в стране.
Как передает Report, об этом сообщила местная газета El Financiero.
По информации издания, нападавшие произвели более 20 выстрелов в Фигероа, она умерла на месте.
В 2023 году политик уже получала угрозы от наркокартеля "Новое поколение Халиско", а также была похищена членами картеля и освобождена три дня спустя. Правительство штата Мичоакан осудило преступление, отметив, что полиция ведет поиск убийц.