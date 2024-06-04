Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины

Депутаты Национального совета (большая палата парламента) Швейцарии не поддержали предложение о признании Государства Палестина. За его признание был подан 61 голос, а против - 131.

Депутаты Национального совета (большая палата парламента) Швейцарии не поддержали предложение о признании Государства Палестина. За его признание был подан 61 голос, а против - 131.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Национальный совет не хочет признавать Палестину. Он отверг во вторник соответствующую инициативу, внесенную депутатом от Социал-демократической партии (СДПШ) из Цюриха Фабианом Молина", - говорится в сообщении.

Молина предлагал одобрить проект постановления, в котором бы говорилось, что "Национальный совет признает Палестину в качестве государства в границах 1967 года при условии освобождения похищенных [радикальной палестинской группировкой] ХАМАС 7 октября 2023 года заложников". Он напомнил в выступлении, что недавно Ирландия, Испания и Норвегия заявили о признании Палестины в качестве государства. Депутат высказал мнение, что признание Палестины наряду с Израилем "поможет продвигать мир и стабильность в регионе и будет способствовать справедливому и долгосрочному решению израильско-палестинского конфликта".

Эксперты ООН в области прав человека 3 июня призвали все государства признать Государство Палестина. Эта позиция изложена в их заявлении, опубликованном в Женеве. В нем говорится, что признание Палестины "является важным подтверждением прав палестинского народа, его борьбы и страданий за свободу и независимость", поэтому все государства должны последовать примеру 146 стран, которые уже заявили о ее признании.