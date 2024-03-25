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Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности Власти Франции повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Другие страны
25 марта 2024 г. 01:38
Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Власти Франции повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"После теракта в Москве президент Франции созвал сегодня вечером (вчера - ред.) в Елисейском дворце заседание Совета национальной обороны и безопасности. В связи с тем, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" и с угрозами, стоящими перед нашей страной, мы решили повысить уровень плана борьбы с терроризмом Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения", - написал премьер в X (ранее Twitter).

Ранее агентство AFP сообщало, что заседание началось в 19:30 по местному времени (22:30 - бакинское). Оно было посвящено террористической атаке в Подмосковье и ее последствиям.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Attal: Fransada terror təhlükəsi ən yüksək səviyyəyə çatdırılıb

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