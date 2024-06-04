ЦАХАЛ заявил об атаке 65 целей в Газе

Израиль за сутки нанес удары по 65 военным объектам радикалов на территории сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить операции в центральной части анклава и районе Рафаха на его юге.

Израиль за сутки нанес удары по 65 военным объектам радикалов на территории сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить операции в центральной части анклава и районе Рафаха на его юге.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"За прошедшие сутки истребители и самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 65 террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая военные комплексы, схроны оружия, ракетные площадки, наблюдательные посты, террористические отряды и дополнительную военную инфраструктуру", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ также сообщил о том, что подразделения 162-й дивизии продолжают точечные операции в районе Рафаха [на юге сектора Газа]", где военнослужащие обнаружили шахты террористических туннелей и большое количество оружия.

Кроме того, ВМС Израиля "нанесли удары по террористическим объектам, оказывая помощь сухопутным войскам ЦАХАЛ в этом районе", отметили в ведомстве.

Военные добавили, что "ночью в соответствии с точными разведданными БПЛА израильских ВВС нанес высокоточный удар по базе ХАМАС, расположенной на территории школы БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в [лагере беженцев] Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа". С территории этой базы "террористы ХАМАС проводили и планировали многочисленные атаки на израильских гражданских лиц и войска ЦАХАЛ", продолжили в пресс-службе, указав, что "удар был тщательно спланирован и осуществлен с использованием высокоточных боеприпасов, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению в этом районе".