О нас

Канада ввела санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией

Канада ввела санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией Канада внесла в санкционные списки за связи с Россией 10 граждан Украины.
Другие страны
4 июня 2024 г. 16:48
Канада ввела санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией

Канада внесла в санкционные списки за связи с Россией 10 граждан Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Санкции находятся в разделе "Украина", куда Оттава с 2014 года вносит украинских граждан, которые, по ее мнению, причастны к оккупации Крыма и восточных регионов Украины.

В частности, в санкционные списки попал бывший премьер Украины Николай Азаров, его сын Алексей Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший председатель Службы безопасности Александр Якименко.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi