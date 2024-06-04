Канада ввела санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией

Канада внесла в санкционные списки за связи с Россией 10 граждан Украины.

Канада внесла в санкционные списки за связи с Россией 10 граждан Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Санкции находятся в разделе "Украина", куда Оттава с 2014 года вносит украинских граждан, которые, по ее мнению, причастны к оккупации Крыма и восточных регионов Украины.

В частности, в санкционные списки попал бывший премьер Украины Николай Азаров, его сын Алексей Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший председатель Службы безопасности Александр Якименко.