В Египте рухнул пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом рухнул в одном из районов города Мит-Гамр, расположенном в египетской провинции Дакахлия в дельте реки Нил.

Пятиэтажный дом рухнул в одном из районов города Мит-Гамр, расположенном в египетской провинции Дакахлия в дельте реки Нил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель отрядов гражданской обороны провинции.

По предварительным данным, под завалами могут находиться пострадавшие. Группы спасателей и несколько машин скорой помощи прибыли на место происшествия, ведутся работы по разбору обломков рухнувшего здания. Квартал, в котором находился дом, оцеплен полицией.

Причины обрушения пятиэтажного здания выясняют на месте представители следственных органов.