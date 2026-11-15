Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Шотландии тысячи человек выступили против строительства дата-центров для ИИ

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 05:13
    В Шотландии тысячи человек выступили против строительства дата-центров для ИИ

    Тысячи человек вышли на акцию протеста в Эдинбурге против строительства в Шотландии крупных центров обработки данных для систем искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report со ссылкой на BBC, демонстранты прошли по Королевской миле, одной из центральных улиц города, к зданию шотландского парламента.

    Участники акции выразили обеспокоенность тем, что строительство дата-центров приведет к увеличению потребления электроэнергии и воды, нанесет ущерб окружающей среде и сельским районам, при этом создаст сравнительно небольшое количество рабочих мест.

    На фоне протестов правительство Шотландии пообещало до конца декабря представить обновленные рекомендации по планированию строительства дата-центров с учетом территориальных, экологических и энергетических факторов.

    По данным BBC, крупнейшим действующим центром обработки данных в Шотландии является объект компании DataVita в городе Эрдри мощностью 12 МВт. При этом мощность планируемого дата-центра в Чапелкроссе может достичь 1 тыс. МВт, что позволит ему войти в число крупнейших подобных объектов в мире.

    Как сообщает газета The Times, в Великобритании около 315 дата-центров ожидают подключения к электросетям.

    Акции протеста Искусственный интеллект (ИИ) Шотландия
    Şotlandiyada minlərlə insan Sİ üçün data-mərkəzlərin tikintisinə qarşıdır
    MiniBoss
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