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    В Турции автомобиль врезался в электрический столб и загорелся, есть погибшие

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 05:53
    В Турции автомобиль врезался в электрический столб и загорелся, есть погибшие

    В турецкой провинции Мугла в результате столкновения автомобиля с электрическим столбом и последующего возгорания погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла в районе Фетхие. От удара электрический столб рухнул на автомобиль.

    На место происшествия были направлены пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

    После тушения пожара в автомобиле обнаружили тела двух человек, личности которых пока не установлены.

    Пятеро пострадавших, в том числе дети, госпитализированы.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пожар (возгорание) Турция
    Muğlada avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, ölən və yaralananlar var
    44 filmi
    44 filmi

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