В Турции автомобиль врезался в электрический столб и загорелся, есть погибшие

В турецкой провинции Мугла в результате столкновения автомобиля с электрическим столбом и последующего возгорания погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла в районе Фетхие. От удара электрический столб рухнул на автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

После тушения пожара в автомобиле обнаружили тела двух человек, личности которых пока не установлены.

Пятеро пострадавших, в том числе дети, госпитализированы.