В Турции автомобиль врезался в электрический столб и загорелся, есть погибшие
В регионе
- 15 ноября, 2026
- 05:53
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В турецкой провинции Мугла в результате столкновения автомобиля с электрическим столбом и последующего возгорания погибли два человека, еще пятеро получили травмы.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла в районе Фетхие. От удара электрический столб рухнул на автомобиль.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
После тушения пожара в автомобиле обнаружили тела двух человек, личности которых пока не установлены.
Пятеро пострадавших, в том числе дети, госпитализированы.
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