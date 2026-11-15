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    Muğlada avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 15 noyabr, 2026
    • 05:05
    Muğlada avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, ölən və yaralananlar var

    Türkiyənin Muğla vilayətinin Fethiye rayonunda avtomobil elektrik dirəyinə çırpılaraq yanıb, iki nəfər həyatını itirib, beş nəfər yaralanıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, avtomobil aşan dirəyin altında qalıb.

    Məlumat əsasında qəza yerinə çox sayda yanğınsöndürmə, təcili tibbi yardım və polis qrupu göndərilib.

    Yanğın söndürüləndən sonra avtomobildə şəxsiyyətləri hələ müəyyən edilməyən iki nəfərin həyatını itirdiyi müəyyənləşib.

    Aralarında uşaqların da olduğu beş xəsarət alan şəxs isə xəstəxanalara yerləşdirilib.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Muğla Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции автомобиль врезался в электрический столб и загорелся, есть погибшие
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