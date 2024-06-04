СМИ: ЕС не сможет отказаться от китайской продукции так же легко, как США

ЕС не сможет так же безболезненно отказаться от китайского экспорта, как это сделали США.

Европейский Союз не сможет так же безболезненно отказаться от китайского экспорта, как это сделали США.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной газетой Global Times.

По ее оценкам, повышение импортных тарифов на китайские электромобили создаст серьезный ущерб для европейской экономики, так как она тесно связана с автомобилестроительной отраслью Китая. Следование примеру США в повышении соответствующих пошлин до 100% будет "гораздо болезненнее" для ЕС. Кроме того, даже устные заявления о намерениях ограничивать импорт из КНР приводят к падению уверенности китайских компаний в планах инвестировать в Евросоюз.

Руководство ЕС проводит расследование в отношении китайских производителей ветряных турбин. Европейская сторона подозревает предприятия в использовании "несправедливых субсидий и поддержке правительства". До этого Евросоюз предпринял аналогичные шаги в отношении китайской фотоэлектрической продукции и электромобилей из КНР. В министерстве коммерции Китая отвергли все обвинения ЕС, отметив, что действия европейских чиновников "приведут к негативным последствиям и неопределенности в торгово-экономических отношениях Китая и Евросоюза".