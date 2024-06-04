Президент Литвы примет решение о доверии правительству в течение месяца

Избранный на второй срок президент Литвы Гитанас Науседа определится в вопросе доверия кабинету министров в течение ближайшего месяца.

Избранный на второй срок президент Литвы Гитанас Науседа определится в вопросе доверия кабинету министров в течение ближайшего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам.

"К середине июля надеюсь найти те решения, которые будут полезны Литве. Необходимо сохранить политическую стабильность", - сказал он.

Согласно процедуре, после вступления президента в должность в июле, правительство возвращает ему свои полномочия, а глава государства предлагает на утверждение парламента кандидатуру премьера. Это может быть и прежний глава правительства.

Ранее Науседа утверждал, что в новом кабинете могут быть заменены несколько министров. Он не раз выражал недовольство работой министра сельского хозяйства, а также министра образования, науки и спорта.