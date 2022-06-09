В Испании эвакуировали более 3 тыс. человек из-за лесного пожара

В Испании в связи с бушующим на юге лесным пожаром эвакуировали около 3 тыс. человек, на борьбу с ним брошены почти 1 тыс. пожарных.

В Испании в связи с бушующим на юге лесным пожаром эвакуировали около 3 тыс. человек, на борьбу с ним брошены почти 1 тыс. пожарных.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в четверг западные СМИ.

Пожар начался в среду на склонах горы Пухерра в автономном сообществе Андалусия. Власти приступили к эвакуации населения вечером, людей вывозили из пяти районов провинции Малага, большинство разместились у родственников или в отелях.

В ходе борьбы с пламенем пострадали трое пожарных, один из них с сильными ожогами доставлен в больницу Малаги.

Власти заявили, что военное подразделение по чрезвычайным ситуациям, которому поручено помогать гражданским силам в случае крупных инцидентов, направило в этот район 233 военнослужащих и более 80 транспортных средств.