​В Испании число жертв коронавируса превысило 15 тысяч человек

Жертвами коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки стали 683 человека, таким образом, общее количество умерших с начала эпидемии превысило 15 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из данных министерства здравоохранения.

Общее число скончавшихся – 15 238. За истекшие 24 часа выявлены 5,7 тысячи новых случаев заражения, таким образом, всего с начала эпидемии в Испании диагноз COVID-19 был поставлен более чем 152 тысячам пациентов. Выздоровели чуть более 48 тысяч человек. Общее число активных случаев составляет почти 90 тысяч.

В Мадриде в общей сложности выявлены почти 44 тысячи заболевших, умерли 5 800 человек. В Каталонии выявлено более 31 тысячи случаев заражения, 3148 умерли.

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу жертв (после Италии). В последние дни наблюдается тенденция замедления распространения заболевания.