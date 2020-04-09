​Страны, лидирующие по числу смертей от коронавируса

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Так, число жертв COVID-19 в США составляет 14 817 человек, в Испании скончались 14 792. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии - 17 669. Далее идут: Франция, Великобритания, Германия, Китай и Иран.

По данным университета, всего в мире 88 538 человек умерли от коронавируса.

Больше всего случаев заражения выявлено в США - 430 376 случаев.