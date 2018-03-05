 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты

    Ужасное начало лондонской карьеры

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Злоумышленники похитили из нескольких дата-центров в Исландии 600 компьютеров, предназначенных для майнинга криптовалюты.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, общая сумма похищенного имущества составила порядка $2 млн.

    Первый случай ограбления произошел в ночь с 5 на 6 декабря 2017 года. Тогда неизвестные похитили 600 видеокарт и 100 процессоров на сумму $200 тыс. Вскоре к концу февраля случилось еще три случая нападения.

    К настоящему времени полиция задержала 11 подозреваемых, двое из них арестованы. Полиция смогла отыскать предполагаемых грабителей с помощью камер видеонаблюдения в дата-центре Advania, где также было похищено оборудование, в том числе жесткие диски.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi