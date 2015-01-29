В Ираке 8 человек погибли и 19 ранены в результате серии терактов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли и 19 получили ранения в результате трех терактов, совершенных террористами-смертниками к северу от иракской столицы. Об этом сообщает Report со ссылкой на иракский телеканал "Ас-Сумария".

Боевики проникли в толпу народа в районе Эль-Мушахидия и привели в действие пояса смертников. Место происшествия оцеплено стражами правопорядка. Машины скорой помощи доставляют пострадавших в ближайшие больницы.

В полиции сообщили, что число погибших от взрывов может возрасти.