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    В Ираке 8 человек погибли и 19 ранены в результате серии терактов

    Боевики проникли в толпу народа в районе Эль-Мушахидия и привели в действие пояса смертников

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли и 19 получили ранения в результате трех терактов, совершенных террористами-смертниками к северу от иракской столицы. Об этом сообщает Report со ссылкой на иракский телеканал "Ас-Сумария".

    Боевики проникли в толпу народа в районе Эль-Мушахидия и привели в действие пояса смертников. Место происшествия оцеплено стражами правопорядка. Машины скорой помощи доставляют пострадавших в ближайшие больницы.

    В полиции сообщили, что число погибших от взрывов может возрасти.

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