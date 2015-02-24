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    ​В Ираке уничтожены 52 боевика ИГИЛ

    Боевики утратили контроль над частью города Аль-Багдади

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате серии авиаударов коалиции под руководством США на территории Ирака погибли 52 члена "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, кроме того боевики утратили контроль над частью города Аль-Багдади, расположенного в 200 км к северо-западу от Багдада.

    В ходе боев ИГИЛ потеряло около 20 человек убитыми.

    Ранее сообщалось, что коалиционные силы нанесли 25 ударов с воздуха по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке.

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