​В Ираке уничтожены 52 боевика ИГИЛ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате серии авиаударов коалиции под руководством США на территории Ирака погибли 52 члена "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, кроме того боевики утратили контроль над частью города Аль-Багдади, расположенного в 200 км к северо-западу от Багдада.

В ходе боев ИГИЛ потеряло около 20 человек убитыми.

Ранее сообщалось, что коалиционные силы нанесли 25 ударов с воздуха по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке.