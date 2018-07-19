В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, 571 получил ранение с момента начала массовых протестов в городах на юге Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении Высшего комиссариата по правам человека в Ираке.

"Комиссариат определил через группы по установлению фактов, что 12 мирных демонстрантов погибли, 571 человек пострадал, в том числе 195 раненых среди мирных жителей, 371 — среди сил безопасности", — говорится в заявлении.

Согласно документу, также были разрушены 47 зданий, из них 18 — правительственные здания, 22 штаб-квартиры партий, семь жилых зданий. Также были сожжены 25 автомобилей.

Также сообщается о задержании 302 демонстрантов.