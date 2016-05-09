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    В Ираке нашли лабораторию по производству химоружия для ИГ

    Лаборатория была обнаружена в городе Хит на западе страны

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные заявили об обнаружении лаборатории по производству химического оружия, которая использовалась боевиками группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, лаборатория была обнаружена в городе Хит, находящемся на западе страны. Недавно иракские военные восстановили контроль над городом.

    По словам военных, в лаборатории найдены большие запасы хлора и других ядовитых материалов, а также оборудование для производства химического оружия.

    Прежде поступали сообщения о том, что боевики ИГ применяли удушающий газ. Например, он использовался при атаке на город Таза в Ираке. 

    В начале марта американские военные захватили жителя Ирака, который разрабатывал химическое оружие для ИГ.

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