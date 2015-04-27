В Ираке ликвидирован "министр обороны" "Исламского государства"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), считавшийся экстремистами "министром обороны" ИГ - Шаит ас-Самераи - был ликвидирован в Ираке во время рейда отряда сил безопасности.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство "Фарс".

По имеющимся сведениям, ас-Самераи "был убит в ходе специальной операции иракских сил безопасности против ИГ в провинции Найнава". В том же бою были ликвидированы еще 8 боевиков "Исламского государства".

Ликвидация "министра обороны" ИГ - очередная серьезная потеря в рядах экстремистов за последние несколько дней. В конце прошлой недели поступали сообщения о смерти от полученных ран главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.