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В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет

В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет Объявления о продаже обломков иранских ракет появились на онлайн-платформе в Иордании.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 15:47
В Иордании появились объявления о продаже обломков иранских ракет

Объявления о продаже обломков иранских ракет появились на онлайн-платформе в Иордании.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, один из пользователей выложил на маркетплейсе Opensooq объявление под названием "Использованная ракета". Местом была указана иорданская столица Амман. Утверждалось, что речь идет о баллистической ракете.

Вскоре после того, как на это обратили внимание местные и арабские СМИ, объявления пропали с сайта. Возможно, они были удалены.

Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауне заявил о том, что средства ПВО Иордании приняли меры против некоторых летающих объектов, оказавшихся в воздушном пространстве королевства.

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