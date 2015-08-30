​В Индонезии закрыт аэропорт из-за активизации вулкана Локон

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Власти Индонезии приостановили работу аэропорта в провинции Северный Сулавеси в связи с активизацией вулкана Локон, расположенного примерно в 1,6 тыс км от административного центра, города Манадо.

Как передает Report, об этом сообщает сегодня информационное агентство Антара.

По данным местных властей, выброс пепла начался минувшей ночью. Аэропорт будет закрыт в течение сегодняшнего дня, однако, окончательное решение о возобновлении полетов будет принято с учетом метеорологической ситуации.