В Индонезии во время выборов скончались 69 человек от переутомления и аварий

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Переутомление и дорожные аварии стали причиной смерти 69 человек, занятых проведением и организацией одновременных всеобщих выборов 2019 года в Индонезии, сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua

Подсчет голосов продолжается. Одновременные всеобщие выборы органов власти всех уровней – президента и вице-президента, национального парламента, провинциальных парламентов и городских и районных советов - прошли в Индонезии 17 апреля при активной явке избирателей, которая, по данным опросов общественного мнения, во многих округах доходила до 82%. На выборах были зарегистрированы более 193 миллионов избирателей, имеющих право голосовать. Официальные результаты голосования будут объявлены национальной избирательной комиссией Индонезии 22 мая.

В избирательной комиссии сообщили, что в общей сложности погибли 54 сотрудника избирательных участков, еще 32 находятся в больницах. При этом в штаб-квартире индонезийской полиции заявили, что при исполнении обязанностей погибли 15 полицейских, которые обеспечивали проведение голосования в отдаленных районах.

Оба учреждения отмечают, что причиной гибели сотрудников стало переутомление и ДТП.