В Индонезии туристический автобус упал в ущелье, погибли 17 человек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 17 человек погибли и десятки получили ранения, когда туристический автобус упал в ущелье глубиной 30 метров в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява в Индонезии, передает агентство Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным полиции, автобус перевозил сотрудников фирмы Catur Putra Group, дилера Honda, которые направлялись к популярному у туристов месту для сплава по реке.

Водитель не справился с управлением, и автобус упал в ущелье. По данным полиции, всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения для оказания помощи.