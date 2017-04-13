В Индонезии грузовой самолет врезался в гору

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Грузовой самолет врезался в гору в провинции Папуа на востоке Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное поисково-спасательное управление страны.

Как сообщил официальный представитель ведомства, удалось получить сигнал от самолета и определить его местоположение в лесу в удаленном округе Оксибил. «Самолет врезался в гору в лесистом районе Оксибила», - сказал он.

Он сообщил, что спасатели пока не могут добраться до места крушения по ряду причин, в частности из-за непогоды. Он подтвердил, что на борту самолета находился только один пилот.