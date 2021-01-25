В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

"Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", - сказал посол.

"Две первые фазы испытаний "Спутника V" успешно завершились. Началась третья фаза. Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", - указал дипломат.

Варма напомнил, что РФПИ сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в третьи страны. "Это сотрудничество продвигается", - подчеркнул посол.