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В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"

В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V" Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель.
Другие страны
25 января 2021 г. 20:49
В Индии зарегистрируют вакцину Спутник V

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

"Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", - сказал посол.

"Две первые фазы испытаний "Спутника V" успешно завершились. Началась третья фаза. Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", - указал дипломат.

Варма напомнил, что РФПИ сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в третьи страны. "Это сотрудничество продвигается", - подчеркнул посол.

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